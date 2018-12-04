УФСИН отрицает, что заключенному "Владимирского централа" отрезали язык

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. УФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что заключенному "Владимирского централа" отрезали язык, по данным ведомства, он откусил его сам, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Информационное агентство РБК во вторник сообщило, что осужденному Мдиванишвили в тюрьме №2 УФСИН России по Владимирской области ("Владимирском централе") отрезали язык. Информацию об этом РБК получило от президента АНО "Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Романа Кайфаджяна, который утверждал, что мужчину якобы истязали, и кроме части языка, заключенный лишился также нескольких зубов. Кайфаджян заявил, что направил по этому поводу обращения генпрокурору Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

УФСИН по Владимирской области официально опровергло информацию об истязаниях, подтвердив фамилию осужденного и место действия. В официальном комментарии ведомства во вторник говорится, что инцидент произошел 26 ноября.

"Осужденный по статье 105 УК РФ к 18 годам лишения свободы Мдиванишвили Д.Б. во время нахождения в камере… оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства в зоне приватности. Момент, когда Мдиванишвили Д.Б. весь в крови покинул зону приватности, зафиксировал оператор поста видеонаблюдения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что незамедлительно на место происшествия направились резервная группа и медработник.

"Открыв камеру, сотрудники учреждения обнаружили, что осужденный откусил себе часть языка, в связи с чем туда же были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи. После того, как кровотечение было остановлено, осужденного этапировали в областную больницу в ИК-3 города Владимира. В настоящее время жизни и здоровью осужденного ничего не угрожает", — отмечает УФСИН.

Ведомство подчеркивает, что "все события, происходящие с Мдиванишвили Д.Б., были зафиксированы на видеокамеру". Также сообщается, что материалы предварительной проверки по факту членовредительства зарегистрированы в установленном порядке и направлены для принятия процессуального решения в отдел полиции №3 Владимира.

Председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов в свою очередь сообщил РИА Новости, что комиссия намерена изучить обстоятельства произошедшего.

"Мы сформировали специальную комиссию и завтра побываем в колонии", — сказал собеседник агентства.