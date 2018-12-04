В Сочи прекратили дело о гибели ребенка в ливневке

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Дело о гибели мальчика в сочинской ливневой канализации прекращено в связи с примирением сторон, сообщили РИА Новости в аппарате суда.

В августе в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно. Тело мальчика нашли в море. Власти Сочи отмечали, что решетки на открытой ливневой канаве не предусмотрены проектом. По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы в 2000-х годах. Хозяину гостиницы было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности".

"Дело прекращено в связи с примирением сторон", — сказал представитель суда, не сообщив подробностей судебного постановления.

Ранее также было возбуждено дело в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи "Водосток", который подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка.