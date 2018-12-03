На Ямале шесть членов одной семьи попали в реанимацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек — РИА Новости. Шесть членов одной семьи госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе с подозрением на ботулизм после того, как поели вяленую рыбу неизвестного производства, сообщает в понедельник пресс-служба Губкинской городской больницы.
Местная интернет-газета "Губкинский", ссылаясь на предупреждение Роспотребнадзора, предполагает, что жители поселка отравились рыбой, приобретенной ранее с автотранспорта в местах неустановленной торговли. Сетевое издание отмечает, что представители администрации города Губкинский совместно с полицейскими ищут автомобиль, с которого неизвестные торговали замороженными мясом и рыбой.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода.