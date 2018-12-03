В Москве грабители отобрали у мужчины 40 миллионов рублей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двое вооруженных злоумышленников выстрелили в мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Двое злоумышленников выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей в районе Волгоградского проспекта, а после скрылись с места нападения", — пояснил источник.

В столичном управлении МВД агентству подтвердили факт инцидента, не называя суммы материального ущерба. "По адресу Волгоградский проспект, дом 97 неизвестные предположительно из травматического пистолета выстрелили в мужчину и отобрали у него сумку, в которой, по его словам, были денежные средства. Ведется розыск нападавших", — пояснили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.