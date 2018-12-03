В Москве офисный центр эвакуировали из-за подозрительной посылки с колбой

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подозрительная посылка, в которой якобы находится колба с опасным веществом, найдена в офисном центре "Парк Победы" на западе Москвы, из здания выведено свыше 250 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В офисном центре "Парк Победы" по адресу: улица Василисы Кожиной, дом 1 обнаружена посылка, в которой находилась колба с надписью "Биологически опасное вещество, не вскрывать". Из здания вывели более 250 человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что люди отпущены по домам.

По его словам, на место обнаружения опасной находки уже направлена передвижная лаборатория для взятия экспресс-проб. Обстоятельства ЧП выясняются.