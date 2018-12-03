В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Столичные следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о сайте детской одежды, создатели которого предлагали в аренду детей для занятия проституцией, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"По информации СМИ, создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. Так же в статье указывается, что на сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы", — сказала она.

Подчеркивается, что по данному факту ГСУСК России по Москве организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщается на сайте столичного ГУМВД России, к проверке информации СМИ присоединились и полицейские.