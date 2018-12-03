Крупная авария на МКАД с участием четырех автомобилей попала на видео

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появились кадры крупной аварии, произошедшей накануне вечером на 20-м километре МКАД.

Участниками ДТП стали четыре машины: два фургона, фура и легковой автомобиль.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель фуры пытался избежать столкновения с легковушкой и фургонами, которые остановились на одной из полос. Для этого он перестроился в соседний ряд, но следовавшая за ним фура врезалась в остановившиеся автомобили.

В результате она смяла легковое авто, а фургоны перевернулись.

По предварительным данным, пострадал один человек.