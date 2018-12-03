Усманов потребовал запретить статьи о якобы связи с делом Шакро Молодого

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский миллиардер Алишер Усманов обратился в суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где бизнесмен связывается с делом криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту) и другими преступными группировками, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В своем иске (о защите чести и достоинства – ред.) Усманов просит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, удалить три статьи: "Алишер Усманов. Статус: "авторитет", "Алишер Усманов в деле Шакро" и статью о связях с ОПГ", — сказала Царева. Все три указанные статьи опубликованы на сайте Russian Criminal (rucriminal.com). Разделы информации о проекте и контактных данных этого ресурса пусты. Ответчиком по иску Усманова, согласно картотеке суда и данным пресс-секретаря, является некий Волков А.М.

Как следует из базы суда, к иску в качестве соответчика привлечен Роскомнадзор. Дело в том, пояснила Царева, что Усманов "просит запретить данную информацию" о нем, а это "может сделать только Роскомнадзор".

Официальным комментарием Роскомнадзора РИА Новости пока не располагает.

Рассмотрение иска по существу назначено на 12 декабря.

Алишер Усманов — основатель и совладелец USM Holdings, объединяющей активы "Металлоинвеста", Байкальской горной компании, "Мегафона". Бизнесмен является владельцем 100% долей ООО "Коммерсантъ Холдинг", кроме того, он владел 30% акций лондонского футбольного клуба "Арсенал", которые продал в августе 2018 года.

Состояние крупнейшего бенефициара USM Holdings оценивается в 12,5 миллиарда долларов, что позволяет ему занимать десятую позицию в списке богатейших россиян. Также Усманов — восьмой в рейтинге самых богатых жителей Британии газеты Times.