ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Челябинский суд рассмотрит иск ополченца из Донбасса об убежище в России

(обновлено: 13:09 03.12.2018)
13781
© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток. Архивное фотоСудебный молоток. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд 4 декабря рассмотрит иск гражданина Украины Филиппа Венедиктова о предоставлении ему временного убежища на территории России, сообщается в картотеке облсуда.

Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МВД предложило вернуть в России бессрочный вид на жительство

По данным Правобережного районного суда Магнитогорска, Венедиктов является гражданином Украины, на территории РФ находится с 2016 года. В России у него нет семьи или близких родственников, в том числе проживающих в Челябинской области, также нет недвижимости, он не трудоустроен, уточняет суд. В декабре 2017 года Венедиктов обратился в региональное ГУМВД России с заявлением о предоставлении ему временного убежища на территории РФ, в анкете он указал, что Украину покинул в 2016 году из-за несогласия с политикой действующей власти, полагает, что его могут привлечь к уголовной ответственности за службу в рядах вооруженных сил ДНР, поясняет суд.

В марте 2018 года по итогам рассмотрения заявления о предоставлении временного убежища Венедиктову было отказано в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона "О беженцах", а также в связи с отсутствием гуманных причин, требующих временного пребывания его в РФ. Он обратился с иском в суд.

Суд Магнитогорска поясняет, что в апреле 2018 года суд принял решение об отказе в удовлетворении иска Венедиктова. Суд полагает, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, в пределах установленной законодательством компетенции, в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами материального права.

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. Архивное фото
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в убийстве следователя хакер из РФ просит в Грузии убежища

При этом суд учитывает тот факт, что военный конфликт на территории Украины не был признан международным, а указанные Венедиктовым причины не являются основанием для предоставления временного убежища. Кроме того, суд указывает на то, что в отношении Венедиктова следственным отделением УСБУ в Донецкой области возбуждено уголовное дело по статье 258-3 УК Украины (создание террористической группы), проводится расследование по подозрению совершения им преступления. Указанные действия являются наказуемыми и по российскому законодательству, сообщает суд.

Решение районного суда было обжаловано Венедиктовым в Челябинском областном суде, который решение нижестоящего суда отменил и вернул дело на новое рассмотрение. Районный суд же по подсудности в сентябре принял решение направить дело на рассмотрение в Челябинский областной суд.

"Челябинский областной суд начал рассмотрение иска Венедиктова на неправомерные действия должностных лиц 8 ноября. Следующее заседание состоится 4 декабря в 14.30 (12.30 мск). Заседания проводятся в закрытом режиме в связи с государственной тайной", — сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.

Источник РИА Новости в силовых структурах региона пояснил, что Венедиктов въехал в Россию незаконно, въезд ему был запрещен на ближайшие 30 лет и в настоящее время он находится в стране незаконно.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о предоставлении убежища соотечественникам

Венедиктов обратился за помощью в региональное отделение общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Санкт-Петербурге. Как сообщил РИА Новости представитель общественной организации Ростислав Антонов, организацией составлено письменное обращение к депутату Госдумы РФ Сергею Шаргунову с просьбой оказать депутатскую поддержку Венедиктову. Организация просит депутата оказать поддержку в защите Венедиктова и не выдать его киевским властям, так как у него есть опасения "стать жертвой преследований по признаку политических убеждений".

Также в обращении поясняется, что Венедиктову был запрещен въезд в Россию до 10 января 2048 года.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Ратибор
Судей, вынесших приговор ополченцу ДНР - лишить права работать в правоохранительных органах!
13:19
03.12.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена