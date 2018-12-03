Челябинский суд рассмотрит иск ополченца из Донбасса об убежище в России

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд 4 декабря рассмотрит иск гражданина Украины Филиппа Венедиктова о предоставлении ему временного убежища на территории России, сообщается в картотеке облсуда.

По данным Правобережного районного суда Магнитогорска, Венедиктов является гражданином Украины, на территории РФ находится с 2016 года. В России у него нет семьи или близких родственников, в том числе проживающих в Челябинской области, также нет недвижимости, он не трудоустроен, уточняет суд. В декабре 2017 года Венедиктов обратился в региональное ГУМВД России с заявлением о предоставлении ему временного убежища на территории РФ, в анкете он указал, что Украину покинул в 2016 году из-за несогласия с политикой действующей власти, полагает, что его могут привлечь к уголовной ответственности за службу в рядах вооруженных сил ДНР, поясняет суд.

В марте 2018 года по итогам рассмотрения заявления о предоставлении временного убежища Венедиктову было отказано в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона "О беженцах", а также в связи с отсутствием гуманных причин, требующих временного пребывания его в РФ. Он обратился с иском в суд.

Суд Магнитогорска поясняет, что в апреле 2018 года суд принял решение об отказе в удовлетворении иска Венедиктова. Суд полагает, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, в пределах установленной законодательством компетенции, в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами материального права.

При этом суд учитывает тот факт, что военный конфликт на территории Украины не был признан международным, а указанные Венедиктовым причины не являются основанием для предоставления временного убежища. Кроме того, суд указывает на то, что в отношении Венедиктова следственным отделением УСБУ в Донецкой области возбуждено уголовное дело по статье 258-3 УК Украины (создание террористической группы), проводится расследование по подозрению совершения им преступления. Указанные действия являются наказуемыми и по российскому законодательству, сообщает суд.

Решение районного суда было обжаловано Венедиктовым в Челябинском областном суде, который решение нижестоящего суда отменил и вернул дело на новое рассмотрение. Районный суд же по подсудности в сентябре принял решение направить дело на рассмотрение в Челябинский областной суд.

"Челябинский областной суд начал рассмотрение иска Венедиктова на неправомерные действия должностных лиц 8 ноября. Следующее заседание состоится 4 декабря в 14.30 (12.30 мск). Заседания проводятся в закрытом режиме в связи с государственной тайной", — сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.

Источник РИА Новости в силовых структурах региона пояснил, что Венедиктов въехал в Россию незаконно, въезд ему был запрещен на ближайшие 30 лет и в настоящее время он находится в стране незаконно.

Венедиктов обратился за помощью в региональное отделение общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Санкт-Петербурге. Как сообщил РИА Новости представитель общественной организации Ростислав Антонов, организацией составлено письменное обращение к депутату Госдумы РФ Сергею Шаргунову с просьбой оказать депутатскую поддержку Венедиктову. Организация просит депутата оказать поддержку в защите Венедиктова и не выдать его киевским властям, так как у него есть опасения "стать жертвой преследований по признаку политических убеждений".

Также в обращении поясняется, что Венедиктову был запрещен въезд в Россию до 10 января 2048 года.