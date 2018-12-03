На северо-западе Москвы ликвидировали пожар в здании НИИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пожар во Всероссийском научно-исследовательском институте стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) на северо-западе Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Информация о пожаре на пятом этаже здания НИИ по адресу: улица Шеногина, дом 4, корпус 1 поступила в 11.22. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из здания были эвакуированы 60 человек.

"Загорание ликвидировано в 11.58, информации о пострадавших не поступало", — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло в кабинете на площади порядка 3 квадратных метров.

Как говорится на сайте предприятия, ВНИИНМАШ — крупнейший федеральный центр стандартизации, технического регулирования, сертификации и испытаний продукции, систем качества и производств. В институте проводятся работы по нормам взаимозаменяемости, системе допусков и посадок, износостойкости, расчетам и испытаниям на прочность.