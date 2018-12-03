Дело об убийстве многодетной матери в Псебае будет слушаться закрыто

КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании и убийстве многодетной матери в Псебае будет слушаться в закрытом режиме, в четверг будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения подсудимым, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.

На минувшей неделе сообщалось о поступлении "псебайского дела" в Краснодарский краевой суд.

"Там будет продление стражи в четверг… Закрытое будет судебное заседание. Все (заседания)… Так как дело содержит интимные подробности", — сообщил РИА Новости представитель суда.

Как полагает следствие, в мае в поселке Псебай Краснодарского края Савелий Никифоров и его несовершеннолетний знакомый, будучи пьяными, напали на многодетную мать. По версии обвинения, они избили и изнасиловали женщину, после чего задушили ее. Кроме того, в ходе следствия также установлено, что в апреле Никифоров с сообщником совершали кражи и грабежи у местных жителей. Ранее сообщалось, что подростки обвиняются в "изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве, краже, грабеже".

При этом на сайте Краснодарского краевого суда указано, что по данному делу будут проходить четверо подсудимых. О подробностях дела в суде пока не сообщается.

Убийство многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края получило большой общественный резонанс. Местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК России взяли ход расследования под свой контроль.