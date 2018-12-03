В Подмосковье мужчина обезглавил сожительницу

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Житель Подмосковья обезглавил свою сожительницу, поссорившись с ней во время распития спиртных напитков, подозреваемый задержан, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, 1 декабря в Сергиево-Посадском районе в городе Пересвет в квартире было обнаружено обезглавленное тело 44-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 43-летний сожитель погибшей", — сообщили в пресс-службе.

На допросе подозреваемый сообщил, что преступление "совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре". Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.