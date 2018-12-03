Арестованным после ЧП в Керченском проливе морякам предъявили обвинения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Всем украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Двадцать один арестованный находится в СИЗО "Лефортово", трое раненых — в госпитале изолятора "Матросская тишина".
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российской стороны.
Владимир Путин назвал произошедшее заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.
При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.