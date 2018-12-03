Арестованным после ЧП в Керченском проливе морякам предъявили обвинения

Один из моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. 27 ноября 2018

Один из моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. 27 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Всем украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.

Им грозит до шести лет тюрьмы.

Двадцать один арестованный находится в СИЗО "Лефортово", трое раненых — в госпитале изолятора "Матросская тишина".

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российской стороны.

Корабли задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Трое украинских военных ранены, их жизни ничего не угрожает.

Владимир Путин назвал произошедшее заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.