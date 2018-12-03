Пострадавшая в ДТП под Волгоградом девятиклассница умерла в реанимации

ВОЛГОГРАД, 3 дек — РИА Новости. Ученица 9 класса, которая пострадала в ДТП с еще двумя подростками в Волгоградской области, скончалась в реанимации, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

Ранее сообщалось, днём 1 декабря на трассе Астрахань — Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась, трое пассажиров – подростки 15, 16 и 17 лет с тяжелыми травмами госпитализированы.

"Сегодня утром в реанимации скончалась девушка, которая училась в 9 классе, в больнице остаются еще двое школьников", — сообщили РИА Новости в полиции.

По словам собеседника агентства, 18-летний водитель, у которого стаж вождения всего один месяц, не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".