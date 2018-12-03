В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подозреваемый в краже старинных фотоаппаратов стоимостью 5 миллионов рублей задержан в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Москве украл у частного фотографа коллекцию старинных фотоаппаратов стоимостью 5 миллионов рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники. Установлено, что похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины", — сказала Волк.

Она добавила, что часть фототехники изъята. Возбуждено дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.