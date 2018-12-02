В Тульской области восстановили прерванное из-за ДТП движение

БРЯНСК, 2 дек — РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, перекрытое из-за ДТП с тремя фурами, восстановлено, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

"Движение на трассе М-4 "Дон" полностью восстановлено", — сказал собеседник агентства.

Движение на трассе М-4 "Дон" в южном направлении было полностью перекрыто из-за ДТП, которое произошло в воскресенье около 16.25 мск на 247-м километре трассы М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Движение было организовано по дороге-дублеру.

Сообщалось, что фура, ехавшая в северном направлении по платному участку трассы, пробила разделительное ограждение, вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другой фурой. В нее, по данным полиции, врезалась еще одна фура, ехавшая в южном направлении. Госпитализированный водитель фуры скончался в больнице.