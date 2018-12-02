В Тульской области столкнулись автобус и легковушка

БРЯНСК, 2 дек – РИА Новости. Автомобиль Renault Sandero, выехавший на встречную полосу, столкнулся с автобусом ПАЗ в Тульской области, в результате три человека погибли, один получил травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД региона.

По данным полиции, ДТП произошло около 21.00 мск на 43 километре автодороги Тула-Новомосковск.

"По предварительной информации, автомобиль Renault Sandero выехал на полосу встречного движения и въехал в автобус ПАЗ, в котором был только один водитель. В результате в Renault Sandero три человека погибли – двое мужчин и женщина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель ПАЗ пострадал, но, возможно, госпитализировать его не будут.