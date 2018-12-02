В Татарстане мужчина насмерть сбил пенсионерку и ребенка

КАЗАНЬ, 2 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля LADA Granta совершил наезд на пешеходов в Азнакаевском районе Татарстана в воскресенье днём, пенсионерка и ее внучка скончались на месте ДТП, сообщает МВД по Татарстану.

"Около 15.00 мск в селе Чемодурово Азнакаевского района 29-летний водитель автомобиля LADA Granta не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги и совершил наезд на пешеходов, которые передвигались по обочине в попутном направлении по ходу движения транспортного средства", — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия, по информации МВД, 59-летняя пенсионерка и ее восьмилетняя внучка от полученных травм скончались на месте ДТП. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлены причины и обстоятельства произошедшего.