В Саратове маршрутка столкнулась с тремя автомобилями

САРАТОВ, 2 дек — РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 12.46 (11.46 мск) неподалеку от остановки общественного транспорта "Стрелка" в Кировском районе Саратова.

"По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей и маршрутки, следовавшей по маршруту Саратов – Петровск. В результате два человека из легковых автомобилей обратились за медицинской помощью", — сказала собеседница агентства.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.