В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

КРАСНОДАР, 2 дек — РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Краснодаре, двое из них госпитализированы, сообщает городское УМВД.

"Водитель маршрутного микроавтобуса, двигаясь по улице Мира, допустил проезд перекрестка с улицей Красноармейской на красный сигнал светофора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нарушения маршрутка столкнулась с легковой Mazda. После удара маршрутка продолжила движение и, выехав с дороги, врезалась в здание.

"В результате ДТП пострадало семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация", — отмечает полиция.