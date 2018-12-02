В Подмосковье сотрудник ДПС прострелил себе ногу при задержании нарушителя

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудник ДПС случайно выстрелил себе в бедро из табельного оружия из-за набросившейся на него агрессивной пассажирки остановленного им автомобиля, сообщается на сайте подмосковного ГУ МВД.

Согласно сообщению, водитель автомобиля Infiniti отказался выйти из машины и предъявить документы для проверки, пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС.

"На основании Федерального закона "О полиции" сотрудник обнажил табельное оружие и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро", — говорится в сообщении.

После задержания полицейские установили, что за рулем иномарки был сотрудник одного из подразделений МУ МВД Мытищинское, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проводится проверка, он будет уволен из органов и привлечен к ответственности, к дисциплинарной ответственности также будут привлечены его руководители, отмечается в сообщении.