В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Подростки, которые пострадали при столкновении КАМАЗа и грузовика на севере Красноярского края, находятся в тяжелом и средней степени тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на 20-м километре автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения КАМАЗом. В микроавтобусе находилось девять человек, шесть из которых дети 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте. В полиции сообщили, что детская команда в сопровождении тренера ехала на соревнования по борьбе в Норильск на автобусе частного перевозчика, так как ранее власти района отказались дать транспорт из-за мороза. Полиция возбудила уголовное дело, СК начал доследственную проверку. Дело находится на личном контроле прокурора региона и руководства краевого главка МВД.

"Семь человек, включая взрослого, по-прежнему в больницах. Взрослый и двое детей находятся в стабильно тяжелом и средней степени тяжести. Четыре ребенка в тяжелом и средней степени тяжести. На связи постоянно находятся медики из Красноярска", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что медики рассматривают возможность транспортировки некоторых пострадавших из Дудинки в Норильск.

В субботу два ребенка и один взрослый был доставлены в больницу Норильска.