В Челябинской области арестовали водителя после ДТП с пятью погибшими

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Суд в Челябинской области в субботу арестовал на два месяца водителя, уроженца Казахстана, который спровоцировал ДТП с пятью жертвами, сообщили РИА Новости в Каслинском городском суде.

По данным полиции, в четверг вечером на 108-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург мужчина 1995 года рождения, управляя грузовиком Volvo с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ТАТА (манипулятор). После этого прицеп еще столкнулся с автомобилем Land Rover и "Газелью". В результате ДТП погибли водитель Land Rover и три пассажира автомобиля, а также водитель ТАТА.

"Избрать обвиняемому, уроженцу Республики Казахстан, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 30 января 2019 года",- говорится в сообщении.

В суде уточнили, что следователь, обосновывая свое ходатайство о заключении под стражу, указал, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и потерпевших. Кроме того в суде добавили, что обвиняемый и его защитник просили суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.