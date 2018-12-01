В Керченском проливе теплоход задел винтом якорную цепь другого судна

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. Архивное фото

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Теплоход "Леди Мария" под флагом Того при маневрировании зацепил винтом якорную цепь судна "Азов Конкорд" под флагом Мальты в Керченском проливе, пострадавших нет, суда сохранили ход, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

"На якорной стоянке в Керченском проливе теплоход "Леди Мария" (флаг Того) при маневрировании зацепил винтом правую якорную цепь теплохода "Азов Конкорд" (флаг Мальта). Ничего серьезного там не было. "Леди Мария" — небольшие повреждения винта, но ход не потерян. "Азов Конкорд" отдал (сбросил на дно — ред) якорную цепь вместе с якорем. Пострадавших нет, загрязнений тоже, дальнейшее будут решать судовладельцы", — сообщили в Росморречфлоте.

Суда могут далее выполнять свои задачи, сказали в ведомстве.