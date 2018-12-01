В Краснодарском крае из-за непогоды перекрыли ряд дорог

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Ухудшение погоды привело к образованию заторов на дорогах в Краснодарском крае, ряд из которых перекрыты, сообщает региональный главк МВД.

Ранее сообщалось, что во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы. В четверг в связи с ураганным северо-восточным ветром в Новороссийске был введен режим ЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий и образованием снежных наносов на проезжей части в Белоглинском районе перекрыта дорога на территории прилегающих регионов. Заторовая ситуация сохраняется на проезжей части федеральной автодороги "Кавказ", на территории Гулькевичского, Новокубанского районов и Армавира… Участки дорог полностью перекрыты до устранения последствий непогоды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок в этих направлениях.