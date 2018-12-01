СК возбудил дело после гибели на Сахалине подростка-парашютиста

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего курсанта парашютной секции во время тренировок на Сахалине, сообщила старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Нонна Власова.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочных прыжков с парашютом возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

По материалам дела, 1 декабря в парашютной секции областного государственного автономного учреждения "Центр технических видов спорта" на аэродроме "Пушистый" проводились тренировочные прыжки с парашютом.

Во время прыжка с парашютом разбился 14-летний спортсмен-парашютист, по предварительным данным, у подростка не раскрылся основной парашют.

Проводится комплекс мероприятий, связанных с изъятием необходимой документации, а также допросом лиц, ответственных за организацию и проведение тренировочных прыжков.