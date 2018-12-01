С рельсов на Транссибе сошли платформы с военной техникой

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несколько платформ с военной техникой было в числе вагонов грузового поезда, сошедших с рельсов на границе Омской и Тюменской областей, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Тридцатого ноября при сходе с рельсов товарного поезда в Омской области сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод. Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей. Инцидент произошел в 21.27 мск в пятницу на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская — Ишим. Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.

Возможны задержки ряда пассажирских поездов. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место выехали восстановительные поезда.