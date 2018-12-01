На Сахалине подросток разбился при прыжке с парашютом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек — РИА Новости. Несовершеннолетний курсант парашютной секции погиб во время тренировок на Сахалине, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь сахалинской областной прокуратуры Тамара Журавская.

"По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования", — рассказала собеседница агентства.

По предположениям очевидцев происшествия, у молодого человека не раскрылся основной парашют, а для запасного не хватило высоты для приземления.