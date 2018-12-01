На Транссибе сошли с рельсов грузовые вагоны

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей, ожидается задержка семи пассажирских поездов из Москвы, сообщает Свердловская железная дорога.

Инцидент произошел в пятницу в 21.27 мск на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим. Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.

По предварительной информации, возможны задержки пассажирских поездов Москва — Барнаул (096), Москва – Красноярск (055), Москва – Нерюнгри (076), Москва – Новокузнецк (118), Москва – Абакан (068), Москва – Владивосток (02) и Москва — Чита (070).

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место выехали восстановительные поезда.