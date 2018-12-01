На трассах северо-востока Кубани около 650 машин застряли в снежных заторах

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около 650 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и в Армавире в Краснодарского крае, говорится на сайте регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы. В четверг в связи с ураганным северо-восточным ветром в Новороссийске был введен режим ЧС.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений по территории Краснодарского края (усиление ветра, понижение температуры) на федеральных автомобильных дорогах образовались снежные заносы в четырех муниципальных образованиях (Павловский, Новокубанский, Гулькевеческий районы и город Армавир)", — сообщает МЧС.

В Павловском районе на федеральной трассе "Кавказ" образовались снежные заторы, в которых в районе станицы Новолеушковская находятся около 50 автомобилей. В Новокубанском районе и Армавир заносы появились на пяти участках федеральной и региональных дорог, в них стоят "порядка 400 автомобилей". В Гулькевическом районе, говорится в сообщении, из-за заторов в Новокубанском районе скопились около 200 машин.

На трассах развернуты стационарные пункты обогрева, организован подвоз горячего питания.

Пострадавших в пунктах обогрева нет.

К ликвидации последствий снежных заторов привлечены более 500 человек и почти 250 единиц техники.