В Керченском проливе закрыли судоходство из-за непогоды

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Судоходство по Керченскому проливу прекращено с вечера 28 ноября по погодным условиям, улучшение ситуации ожидается не раньше воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота в пятницу.

"По Керчь-Еникальскому каналу судоходство прекращено с двадцать восьмого ноября с 20.00 по погодным условиям: ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду, выпущены штормовые предупреждения для Керченского пролива и для Азовского моря. Прогноз пока неблагоприятный, улучшения погоды следует ждать не ранее конца субботы, а скорее всего в воскресенье. Существует угроза обледенения судов", — рассказали в ведомстве.