Арестованных украинских моряков разместили в "Лефортово"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Экипажи трех кораблей ВМС Украины, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, находятся в московском СИЗО "Лефортово", моряки чувствуют себя хорошо, рассказали РИА Новости в ОНК Москвы.
"Двадцать один член экипажа находится в "Лефортово". Их разместили пока в разных одиночных камерах, поскольку они находятся на карантине. Чувствуют себя хорошо", — рассказал собеседник агентства.
По словам правозащитников, жалоб на условия содержания моряки не имеют. Им были предоставлены тюремные робы.
В четверг адвокат командира украинского бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка Джемиль Терпищев сообщил, что некоторых украинских моряков могли отправить в московское СИЗО "Лефортово". Адвокат Виолетта Волкова, которая не представляет интересы моряков, и пришла в "Лефортово" к своему подзащитному по другому делу, также заявила, что некоторые из украинских моряков могут находиться в этом СИЗО.