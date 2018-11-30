Арестованных украинских моряков разместили в "Лефортово"

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Экипажи трех кораблей ВМС Украины, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, находятся в московском СИЗО "Лефортово", моряки чувствуют себя хорошо, рассказали РИА Новости в ОНК Москвы.

Ранее Киевский районных суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. Все они были помещены в СИЗО Симферополя.

"Двадцать один член экипажа находится в "Лефортово". Их разместили пока в разных одиночных камерах, поскольку они находятся на карантине. Чувствуют себя хорошо", — рассказал собеседник агентства.

По словам правозащитников, жалоб на условия содержания моряки не имеют. Им были предоставлены тюремные робы.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В четверг адвокат командира украинского бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка Джемиль Терпищев сообщил, что некоторых украинских моряков могли отправить в московское СИЗО "Лефортово". Адвокат Виолетта Волкова, которая не представляет интересы моряков, и пришла в "Лефортово" к своему подзащитному по другому делу, также заявила, что некоторые из украинских моряков могут находиться в этом СИЗО.