Польша решила выдать России экс-главу НПО "Космос" Чернякова

ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Окружной суд Варшавы принял решение о выдаче России экс-президента НПО "Космос" Андрея Чернякова, сообщил адвокат Конрад-Павел Опальский, выходя из зала суда.
Выходя из суда, Черняков сказал: "Мне плохо здесь, я хочу в Россию". Он добавил, что содержится в камере с еще тремя арестованными.
Чернякова в пятницу доставили в суд под конвоем. Заседание проходило в закрытом режиме. На вопрос, как он себя чувствует, он ответил: "Нормально".
Ранее польский суд первой инстанции уже постановил выдать Чернякова России, а апелляционный суд подтвердил это решение. Дело было передано для окончательного утверждения в министерство юстиции Польши. В сентябре польский суд продлил срок ареста Чернякова до 24 февраля 2019 года. Апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката Чернякова на постановление о его содержании под стражей и оставил постановление в силе.
Экс-президент НПО "Космос" Черняков, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей, до недавнего времени находился на территории Великобритании.
Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола. Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.
Суд Варшавы решил выдать России экс-президента НПО "Космос" Андрея Чернякова. Его обвиняют в РФ в мошенничестве при получении кредита на 12 миллиардов рублей. pic.twitter.com/2st2OMvIjO— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 ноября 2018 г.