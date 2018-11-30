Польша решила выдать России экс-главу НПО "Космос" Чернякова

ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Окружной суд Варшавы принял решение о выдаче России экс-президента НПО "Космос" Андрея Чернякова, сообщил адвокат Конрад-Павел Опальский, выходя из зала суда.

"Суд принял решение о правовой возможности выдачи моего клиента органам уголовного преследования России", — сказал защитник. По его словам, решение об обжаловании будет принято после того, как он со своим клиентом ознакомятся с письменным заявлением суда.

Выходя из суда, Черняков сказал: "Мне плохо здесь, я хочу в Россию". Он добавил, что содержится в камере с еще тремя арестованными.

Чернякова в пятницу доставили в суд под конвоем. Заседание проходило в закрытом режиме. На вопрос, как он себя чувствует, он ответил: "Нормально".

Ранее польский суд первой инстанции уже постановил выдать Чернякова России, а апелляционный суд подтвердил это решение. Дело было передано для окончательного утверждения в министерство юстиции Польши. В сентябре польский суд продлил срок ареста Чернякова до 24 февраля 2019 года. Апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката Чернякова на постановление о его содержании под стражей и оставил постановление в силе.

Позже российская сторона направила новый запрос о выдаче Чернякова. Его адвокат пояснил, что в новом запросе содержится информация о новых эпизодах, за которые Чернякова намерены привлечь к ответственности на родине.

Экс-президент НПО "Космос" Черняков, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей, до недавнего времени находился на территории Великобритании.

Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола. Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.

Суд Варшавы решил выдать России экс-президента НПО "Космос" Андрея Чернякова. Его обвиняют в РФ в мошенничестве при получении кредита на 12 миллиардов рублей. pic.twitter.com/2st2OMvIjO — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 ноября 2018 г.

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