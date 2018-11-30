В Петрозаводске банкомат выдавал 500-рублевые купюры вместо 200-рублевых

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция Петрозаводска возбудила уголовные дела по фактам краж из банкомата, который "перепутал" номинал запрашиваемых купюр, несколько человек этим воспользовались, сообщает МВД Карелии.

"В отдел полиции обратился работник одного из коммерческих учреждений с заявлением, что из банкомата несколько горожан сняли наличные в сумме, превышающей запрашиваемую. Терминал почти сутки выдавал 500-рублевые купюры вместо 200-рублевых", — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней сотрудники банка обзвонили всех клиентов, кто пользовался в тот день неисправным терминалом, объяснили, что произошла техническая ошибка и попросили вернуть деньги. Большая часть клиентов так и сделала.

В то же время выяснилось, что некоторые пользователи намеренно в тот день несколько раз заказывали суммы по 200 рублей.

"При изучении полицейскими всех обстоятельств происшествия был усмотрен противоправный характер деяний нескольких граждан. Один из них обогатился на 29 тысяч рублей", — пояснили в МВД.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье "Кража".