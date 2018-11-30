В Шереметьево задержали мужчину за выход на ВПП вблизи самолета

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мужчину задержали за выход на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что в этот момент в непосредственной близости выруливал пассажирский самолет, нарушитель находился на ВПП без спецодежды.

Сотрудники службы безопасности аэропорта передали мужчину в транспортную полицию. Отмечается, что инцидент произошел накануне.

В пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры РИА Новости сообщили, что проведут проверку по этому факту.

Это уже второе происшествие на ВПП полосе "Шереметьево" за последнее время. На прошлой неделе там самолет сбил депортированного из Испании гражданина Армении. Тело 25-летнего мужчины нашли на полосе после взлета Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот".

Прибывший в "Шереметьево" пассажир вместо посадки в перонный автобус, по данным СК, направился в сторону ВПП. Возбуждено уголовное дело.