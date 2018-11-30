В Челябинской области завели уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Каслинском районе Челябинской области, где в четверг при столкновении четырех автомобилей погибли пять человек, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.
"По факту произошедшего следственным отделом ОМВД России по Каслинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.
Дело передано для расследования в следственный отдел по ДТП главного следственного управления ГУМВД России по региону, создана следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, уточняется в сообщении.
Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах региона, погибший водитель Land Rover – Степан Милованов, ранее судимый за вымогательства и разбойные нападения. Вместе с ним в автомобиле ехали два его сына 31 и 21 года, один из которых усыновленный сын жены, а также мужчина 1962 года рождения. Официально эту информацию в правоохранительных органах РИА Новости не комментируют. Автомобилем Volvo управлял житель Казахстана, Tata – житель Агаповского района.