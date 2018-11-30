В Челябинской области завели уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Каслинском районе Челябинской области, где в четверг при столкновении четырех автомобилей погибли пять человек, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в четверг в 22.40 местного времени (20.40 мск) на 108-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург мужчина 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Tata (манипулятор) под управлением неустановленного водителя. После этого прицеп еще столкнулся с автомобилем Land Rover, которым управлял мужчина 1960 года рождения и автомобилем "Газель" под управлением мужчины 1992 года рождения. В результате ДТП погибли водитель Land Rover и три пассажира автомобиля, а также водитель Tata.

"По факту произошедшего следственным отделом ОМВД России по Каслинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Дело передано для расследования в следственный отдел по ДТП главного следственного управления ГУМВД России по региону, создана следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, уточняется в сообщении.

На месте происшествия движение в сторону Екатеринбурга не перекрывалось, добавляет пресс-служба. В направлении Челябинска сотрудниками ГИБДД в течение 20 минут было организовано реверсивное движение, в настоящее время движение в сторону Челябинска осуществляется по дублеру, дорога расчищена, сотрудники ГИБДД выполняют регулировочно-распорядительные функции, затруднений в движении нет, поясняет ГУМВД.

Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах региона, погибший водитель Land Rover – Степан Милованов, ранее судимый за вымогательства и разбойные нападения. Вместе с ним в автомобиле ехали два его сына 31 и 21 года, один из которых усыновленный сын жены, а также мужчина 1962 года рождения. Официально эту информацию в правоохранительных органах РИА Новости не комментируют. Автомобилем Volvo управлял житель Казахстана, Tata – житель Агаповского района.