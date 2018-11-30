В Карелии менеджера банка обвинили в хищении денег у пенсионеров

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 ноя – РИА Новости. Бывшая сотрудница банка в Карелии обвиняется в присвоении более 1 миллиона рублей накоплений пожилых жителей республики, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

"Действия обвиняемой квалифицированы по статье "Хищение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, менеджер одного из банковских отделений с ноября 2017 года по март 2018 года выбрала пятерых клиентов в возрасте от 80 до 86 лет, имеющих на счетах значительные накопления. Женщина распечатала приходно-кассовые ордера, подделала подписи пенсионеров и получила деньги.

Отмечается, что общая сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона рублей, а присвоенные деньги обвиняемая использовала для погашения своих кредитов.

В настоящее время банк полностью возместил ущерб потерпевшим. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.