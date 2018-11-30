В ДТП с грузовиком под Челябинском погибли пять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли в четверг вечером при столкновении грузового автомобиля с тремя машинами на трассе в Каслинском районе Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-службы ГУМВД России по региону.

По данным полиции, 29 ноября в 22.40 (20.40 мск) в Каслинском районе на 108 километре трассы Челябинск-Екатеринбург мужчина 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Tata (манипулятор) под управлением неустановленного водителя. После этого прицеп еще столкнулся с автомобилем Land Rover, которым управлял мужчина 1960 года рождения и автомобилем "ГАЗель" под управлением мужчины 1992 года рождения.

"В результате ДТП водитель Land Rover и три пассажира автомобиля (все жители Челябинска), а также неустановленный водитель Тата скончались на месте происшествия. Водитель ГАЗ (житель Свердловской области) получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.

Как добавляет ГУМЧС России по региону, на месте ДТП работала 60-я пожарно-спасательная часть Каслинского пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники МЧС производили деблокацию пострадавших.

К ликвидации последствий аварии привлечены 34 человека, 9 единиц техники, в том числе от МЧС — 10 человек, 3 единицы техники. На месте работают психологи МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поясняется в сообщении.