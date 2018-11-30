Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, на заседании Хабаровского краевого суда. Архивное фото

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, на заседании Хабаровского краевого суда. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Защита Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, будет просить суд об изменении квалификации статьи на менее тяжелую, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Константин Лысенко.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия. В настоящее время он находится под стражей. В четверг в Хабаровском краевом суде начались прения по уголовному делу. Они могут проходить в течение нескольких заседаний. Гособвинение запросило 19 лет лишения свободы для Аллахверанова.

"Мы 4 декабря будем просить суд изменить квалификацию статьи на статью 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). По нашему мнению, следствие неверно квалифицировало действия нашего клиента. Был конфликт, но умысла на убийство не было. Мы полагаем, что неправильно проведена судебно-медицинская экспертиза, и истинная причина смерти (Драчева) не установлена", — сказал Лысенко.