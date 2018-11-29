Названа стоимость ремонта ледокола "Виктор Черномырдин"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стоимость ремонта ледокола "Виктор Черномырдин", пострадавшего от пожара, может составить до 150 миллионов рублей, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, произошел "объемный взрыв", началось горение, которое продолжалось около двух часов. Причины случившегося установит комиссия.

"Сухой остаток — устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, восемь километров кабеля и ещё некоторые вещи, которые до конца не отдефектовали. Суммарная стоимость ущерба около 150 миллионов (рублей — Прим. ред.). Это предельная <…> Сейчас разберемся, возьмем все акты, есть работа следственного комитета. Когда подведем все итоги, будет понятно, кому будет предъявляться (возмещение ущерба — Прим. ред.)", — сообщил Рахманов.

Глава корпорации отметил, что у судна была действующая до 25 декабря страховка, поэтому компания будет обращаться за страховым возмещением на сумму ремонта.

"Больше 150 миллионов рублей просить не будем. Возможно меньше, но не больше, то есть это некий предел, который определили исходя из того, что потребует замены", — пояснил он.

Пожар на ледоколе

Пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел 27 ноября. Возгорание было на третьей и четвертой палубах. Площадь составила 300 квадратных метров.

Один человек получил ожог рук и тела, его госпитализировали в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Рахманов отметил, что пожар может повлиять на сроки спуска ледокола на воду, но он состоится в 2019 году. Глава ОСК уточнил, что ЧП на ремонт и строительство других судов не повлияет.