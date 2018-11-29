В Москве возле свалки металлолома потушили горящие бесхозные автобусы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили горящие бесхозные автобусы возле свалки металлолома на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Как сообщалось ранее, четыре бесхозных автобуса загорелись вблизи свалки металлолома на севере Москвы, была опасность распространения огня на находящиеся рядом бытовки.

"По уточненной информации, по адресу улица Ангарская, д. 1а происходило загорание двух автобусов (брошенных) на общей площади около 17 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 16 часов 32 минуты загорание ликвидировано", — говорится в сообщении.

Добавляется, что информация о пострадавших не поступала.