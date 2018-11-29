МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спасатели в центре Москвы оказали помощь утке, которая из-за связанных лап не могла выбраться из Водоотводного канала на Озерковской набережной, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.

Птицу заметили прохожие, они и вызвали экстренные службы.

"Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" отправились на вызов. В 13:30 птицу "отбили" у чаек и на катере доставили на станцию", — рассказали в департаменте.

После осмотра оказалось, что лапы птицы запутаны в рыболовных снастях. После того, как утку освободили от лески, а из лап извлекли крючки, ее отпустили.