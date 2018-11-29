В Кабардино-Балкарии уничтожили экстремистов, готовивших убийства силовиков

В Кабардино-Балкарии уничтожены три экстремиста, готовившие убийства силовиков и бизнесменов

В Кабардино-Балкарии уничтожены три экстремиста, готовившие убийства силовиков и бизнесменов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии раскрыта религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и крупных бизнесменов, сообщили в ФСБ.

Операция прошла совместно с полицией в Майском районе республики.

При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге трое были уничтожены, еще один задержан. У них изъяли оружие и "средства поражения" (какие именно, не уточняется). Среди силовиков пострадавших нет.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, преступники ехали на "Жигулях" седьмой модели, не отреагировали на требование силовиков остановиться и открыли огонь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Когда именно прошла спецоперация, в релизах ведомств не уточняется.