В Кабардино-Балкарии уничтожили экстремистов, готовивших убийства силовиков

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии раскрыта религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и крупных бизнесменов, сообщили в ФСБ.
При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге трое были уничтожены, еще один задержан. У них изъяли оружие и "средства поражения" (какие именно, не уточняется). Среди силовиков пострадавших нет.
Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, преступники ехали на "Жигулях" седьмой модели, не отреагировали на требование силовиков остановиться и открыли огонь.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
Когда именно прошла спецоперация, в релизах ведомств не уточняется.