Суд в Москве закончил допрос Апфельбаум по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы закончил допрос бывшего руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Софьи Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из суда.

Во время допроса в суде Апфельбаум настаивала на том, что выполняла свои обязанности добросовестно. В рамках своей компетенции женщина следила за тем, чтобы проекты режиссера Кирилла Серебренникова осуществились в соответствии с изначальным техническим заданием. По ее словам, она знакомилась и с творческими отчетами — все запланированные мероприятия так или иначе были выполнены.

Апфельбаум согласилась с тем, что в творческом отчете "Седьмая студия" не отразила все изменения, которые вносились в ходе творческого процесса и не были обозначены в техзадании. Тем не менее, по ее мнению, ничего страшного в этом нет — в конечном итоге проекты были заменены равноценными мероприятиями.

В ходе допроса с репликой выступил и Серебренников. Он подтвердил, что изменения имели место, но они были направлены на улучшение мероприятий. В конечном итоге, заключил режиссер, в министерстве культуры вопросов по проведенным мероприятиям не было.

После вопросов судьи, адвокатов других обвиняемых и гособвинителя суд приступил к изучению томов уголовного дела — всего их 258.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.