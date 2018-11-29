НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска в четверг заключил под стражу на два месяца руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимира Витрука, подозреваемого в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель прокуратуры Омской области.

"Участвующий в судебном заседании по вопросу избрания руководителю региональной службы судебных приставов меры пресечения прокурор, с учетом представленных следствием обстоятельств, поддержал ходатайство органов предварительного расследования. Куйбышевский районный суд Омска избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 января 2019 года", — сообщил представитель ведомства.

Ранее СК сообщил, что в отношении руководителя УФССП по Омской области — главного судебного пристава Омской области Владимира Витрука по материалам проверки УФСБ РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере".

По предварительным данным следствия, в феврале 2018 года Витрук после просьбы снять арест на автомобиль Toyota Land Cruiser через посредника потребовал взятку в 300 тысяч рублей. По указанию Витрука судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о смене ответственного хранителя, и ранее изъятый автомобиль, по данным СК, был передан должнику. На следующий день на своем рабочем месте глава омского управления ФССП получил через посредника деньги, считает следствие.