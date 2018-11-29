Экс-глава Карелии получил выговор за неправильное мытье полов

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноя – РИА Новости. Руководство СИЗО назначило бывшему главе Карелии, экс-директору музея-заповедника "Кижи" Андрею Нелидову, осужденному за взятки, дисциплинарное взыскание за неправильное мытье полов, но Верховный суд республики отменил это решение. Об этом корреспондент РИА Новости сообщил из зала суда.

"Дело направить на новое рассмотрение", — сказала председательствующая судья коллегии Римма Сильченко.

Как следует из материалов дела, Нелидов, отбывающий наказание в СИЗО-2 в городе Сегежа, помыл полы в камере не тряпкой, а влажным веником. Временно исполняющий обязанности начальника СИЗО счел это нарушением и издал приказ о дисциплинарном взыскании.

Нелидов оспорил это взыскание в Сегежском городском суде. По его словам, состояние его здоровья не позволяет ему мыть полы тряпкой, наклонившись. Однако первая инстанция посчитала выговор обоснованным, и тогда защита Нелидова подала апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

По словам адвоката Алексея Соловьева, Нелидов не был письменно ознакомлен с правилами содержания в СИЗО. Кроме того, по его словам, в деле отсутствует административный ответчик – врио начальника, издавший приказ о взыскании, а иск был предъявлен именно к нему, а не к СИЗО или УФСИН.

"Мы практически не знаем ни его позиции, ни каких-то доводов с его стороны. И его права существенно нарушены в этой части. Я полагаю, что это является основанием, чтобы отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение", — сказал адвокат.

В карельском УФСИН решение городского суда считают законным. "Нелидов к администрации с письменным заявлением о том, чтобы его освободили именно от мытья полов тряпкой, не обращался. В тот день он также за медицинской помощью не обращался", — пояснила представитель ведомства.

Андрей Нелидов руководил Карелией с 2010 по 2012 год. В 2013-м он стал директором музея-заповедника "Кижи", а в сентябре 2015-го его арестовали по делу о взятке. Как установил суд, предприниматели платили Нелидову за право торговать на территории заповедника. По данным следствия, в общей сумме взятки составили 4,6 миллиона рублей.

В марте этого года Нелидова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей.