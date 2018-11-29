Дело о зверском убийстве женщины в Псебае поступило в суд

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по обвинению двух подростков в изнасиловании и убийстве многодетной матери в поселке Псебай на Кубани в мае этого года, поступило в Краснодарский краевой суд, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Пришло в крайсуд. Пока не назначено. Дела пока не видели. Если там несовершеннолетний, то, возможно, будет слушаться в закрытом режиме", — рассказал собеседник агентства.

Как полагает следствие, в мае в поселке Псебай Краснодарского края Савелий Никифоров и его несовершеннолетний знакомый, будучи пьяными, напали на многодетную мать. Они избили и изнасиловали женщину, после чего задушили ее. Кроме того, в ходе следствия также установлено, что в апреле Никифоров с сообщником совершали кражи и грабежи в отношении местных жителей.

Ранее сообщалось, что подростки обвиняются в "изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве, краже, грабеже".

Убийство многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края получило большой общественный резонанс. Местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК России взяли ход расследования под свой контроль.