Суд вынес приговор подросткам, избившим инвалида в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Суд в Кировской области вынес приговор двум подросткам, избившим инвалида: один отправится на три года в колонию общего режима, второй оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков в городе Кирово-Чепецке подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в социальных сетях в апреле. Личность подростков установили уже на следующий день, ими оказались юноши 16-ти и 18-ти лет. Один из них — сын сотрудницы полиции.

В отношении напавших на инвалида возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения этих же подростков на 14-летних мальчиков.

Кроме того, в отношении 18-летнего подростка были возбуждены два новых уголовных дела.

"Суд вынес молодым людям обвинительный приговор. Шестнадцатилетний подросток признан виновным в совершении хулиганства, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Восемнадцатилетнему фигуранту уголовного дела, признанному виновным в хулиганстве, побоях, половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также в незаконных приобретении, хранении, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.