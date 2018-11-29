Источник раскрыл требования хакера, атаковавшего канатную дорогу в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Кибепреступник, устроивший атаку на новую канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве, требовал у руководства компании биткоины, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

Накануне, на третий день после запуска, работа канатной дороги оказалась остановлена из-за кибератаки на серверы. Старт работе новой канатки в понедельник торжественно дал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Представитель компании-оператора "Московские канатные дороги" рассказал полиции, что на головной компьютер поступило электронное сообщение от неизвестного. В нем говорилось, что все электронные файлы компьютера, который отвечает за работу канатной дороги, зашифрованы, а для их расшифровки нужно перевести автору письма биткоины", — пояснил собеседник агентства.

Сумма выкупа, говорилось в письме, зависит "от быстроты ответа на письмо". В итоге, произошел сбой в работе канатной дороги. "Видимо, никакие биткоины компания переводить не стала", — отметил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Работа канатной дороги до сих пор не возобновлена. Как говорится на сайте компании, сегодня до конца дня будет тестироваться система, отвечающая за работу канатки. О возобновлении работы оператор объявит дополнительно.