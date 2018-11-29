СК просит продлить арест обвиняемому по делу "Зимней вишни" Бурсину

КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемого в халатности по уголовному делу о трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" пожарного Андрея Бурсина, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

Ранее Кемеровский областной суд оставил начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Бурсина под стражей до 7 декабря.

"В Центральный райсуд Кемерово поступил материал с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Бурсина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рассмотрение ходатайства назначено на пятницу, 30 ноября, тогда же будет озвучен точный срок ареста, на котором настаивает следствие.

За Бурсина и начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, также ставшего фигурантом этого дела, ранее вступились не только их родственники и коллеги, но и появились петиции в интернете. В защиту Бурсина на данный момент собрано уже более 83,8 тысячи подписей, за Генина — свыше 55,7 тысячи.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до одного года, то есть до 25 марта 2019 года.

В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.